Quiénes son Gustavo Romanello y Agustín Baccega, los dos argentinos detenidos por ICE

Son acróbatas. Salieron de Córdoba en 2020 y ahora estaban establecidos en Florida. Trabajaban en Universal Orlando.

Gustavo Romanello y Agustín Baccega dejaron Córdoba en 2020 con un sueño: desarrollar su carrera de acróbatas en Estados Unidos. El pasado 7 de noviembre, sin embargo, ese sueño que habían podido concretar con años de esfuerzo se vio truncado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que detuvo a la pareja en el Aeropuerto de Arizona, mientras viajaban al funeral de un amigo.

Hasta la inesperada detención del ICE, Romanello, de 34 años, y Baccega, de 42, vivían en Florida y trabajaban en Universal Orlando, uno de los principales complejos de entretenimiento del país. Formaban parte del circuito de espectáculos que reciben a miles de visitantes cada año, en producciones que combinaban destreza física, acrobacias y actuaciones en vivo.

Romanello trabajaba directamente para el parque temático, mientras que Baccega prestaba servicios a Universal Orlando a través de una empresa externa y también se desempeñaba como especialista financiero para la autoridad aeroportuaria de Orlando.

Sus compañeros de trabajo y amigos los describieron como artistas talentosos y personas muy queridas dentro de la comunidad circense.

Esa trayectoria se vio interrumpida el pasado 7 de noviembre, cuando Romanello y Baccega se encontraban en el aeropuerto de Phoenix, Arizona -habían viajado con el propósito de asistir al funeral de un amigo- y fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Según aseguran sus familiares, ambos habían ingresado legalmente a Estados Unidos y contaban con permisos de trabajo vigentes mientras aguardaban una resolución de sus respectivos trámites migratorios.

El ICE confirmó que los dos argentinos habían ingresado de manera documentada al país, pero sostuvo que habían excedido los períodos de permanencia autorizados, al tiempo que explicó que contar con una autorización para trabajar no significa necesariamente tener un estatus migratorio regular ni impide que una persona pueda ser detenida o enfrentar un procedimiento de deportación.

La detención generó preocupación entre sus allegados, que organizaron una colecta para las eventuales fianzas y para cubrir los gastos del proceso, ya que contrataron a un abogado especializado en inmigración por un anticipo de US$ 5.500 para cada uno, es decir, US$ 11.000 en total.

El responsable de la colecta es un abogado y amigo cercano de la pareja, quien aseguró que cuenta con la autorización de ambos para llevar adelante la iniciativa. Además, indicó que, si reúnen fondos suficientes, buscarán cubrir los alquileres y las facturas mensuales de los dos argentinos durante el tiempo que permanezcan detenidos, para evitar que la situación afecte sus viviendas y su historial crediticio.

La pareja se encuentra alojada en centros de detención diferentes: Baccega está en el Eloy Federal Contract Facility, mientras que Romanello fue trasladado al Florence Service Processing Center, ambos en Arizona. Aunque sus casos están relacionados por las circunstancias de las detenciones, cada uno debe atravesar su propio procedimiento ante las autoridades migratorias.

La incertidumbre que vive la familia

La noticia sacudió al entorno familiar, que vive con gran incertidumbre lo ocurrido, ante la falta de información y el desconocimiento sobre las condiciones en las que permanecen alojados los acróbatas.

“La verdad es que la situación es terrible, tremendamente angustiante, desesperante. Los dos, Agustín y Gustavo, son personas excelentes”, expresó a Spectrum Noticias Florida la madre de Baccega, Mónica Benseny, quien describió a su hijo y a la pareja como hombres trabajadores, responsables, honestos y cumplidores.

La madre de Romanello, Liliana Soria, también manifestó su preocupación por la situación que atraviesan. “Me angustia muchísimo porque no sé cómo ayudarlos. Están lejos. Es horrible para una madre no saber dónde, ni cómo ni en qué condiciones están”, dijo a Telemundo.

Página 12