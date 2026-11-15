Delincuentes rompieron la vidriera de Estilo Urbano, en Polonia al 400. Se llevaron prendas de vestir. El dueño descubrió el robo a las 6 de la mañana y lo denunció en un video.

Robaron $6 millones en ropa de un local del Pueyrredón

El dueño del local de indumentaria “Estilo Urbano”, ubicado en avenida Polonia 494, llegó a su comercio alrededor de las 6 de este domingo y se encontró con la vidriera destrozada y gran parte de la mercadería faltante.

Según relató el propio comerciante, los ladrones se llevaron prendas de vestir valuadas en aproximadamente 6 millones de pesos.

El robo trascendió públicamente en las primeras horas de la mañana, cuando el propietario decidió publicar en las redes sociales oficiales de su comercio un video que muestra los daños en el frente del local.

Con la cámara apuntando a los cristales que quedaron sobre la vereda, el damnificado expresó su indignación: "Domingo 15 de noviembre, 6 de la mañana, ¿a vos te parece que tengamos que vivir esto?”.

El video cierra con la frase que resume el clima de los comerciantes de la zona: “¿Qué pasa en pleno barrio Pueyrredón? Así arrancamos el domingo”.

El robo en “Estilo Urbano” no es un hecho aislado, según advierten vecinos y comerciantes del sector.

Dueños de negocios ubicados sobre corredores comerciales barriales, como la avenida Polonia y otras arterias del barrio Pueyrredón, denuncian de manera sistemática la reiteración de robos.

El reclamo central es la falta de patrullaje preventivo sostenido en horarios estratégicos, especialmente durante los fines de semana y las primeras horas de la madrugada.

Para los comerciantes, esas pérdidas millonarias impactan de lleno en la subsistencia de sus emprendimientos.