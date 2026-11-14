Vecinos acondicionan plaza de Saavedra

Trabajan para recuperar un lugar que diariamente es utilizado por jóvenes y familias para compartir sus tardes y disfrutar del aire libre. Cuestionan a la dirigencia barrial.

“Ante la falta de respuestas y de gestión por parte de la conducción de la vecinal del barrio Saavedra”, un grupo de vecinos tomó la iniciativa y realizó por su cuenta este viernes un operativo de limpieza y corte de césped de la plaza del barrio.

Los propios vecinos asumieron una tarea que debería formar parte del mantenimiento habitual de los espacios públicos. Con herramientas y voluntad, comenzaron a trabajar para recuperar un lugar que diariamente es disfrutado por muchos jóvenes y familias que eligen la plaza para compartir sus tardes y disfrutar del aire libre.

La situación vuelve a poner en evidencia el malestar de los vecinos frente a una vecinal que, según manifiestan, “hace oídos sordos a los reclamos y no da respuestas a las necesidades del barrio”.

También cuestionan la falta de gestiones ante el Ejecutivo municipal para conseguir el mantenimiento y acondicionamiento de los distintos espacios públicos que tiene Saavedra.

“Mientras quienes tienen la responsabilidad de representar a los vecinos no aparecen con soluciones”, según afirman, son los propios habitantes del barrio quienes deben organizarse y hacerse cargo de tareas que no deberían recaer sobre ellos.

“La plaza es de todos, pero su mantenimiento también requiere compromiso, gestión y respuestas de quienes tienen responsabilidades institucionales”, afirmaron.