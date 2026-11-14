El Municipio expuso los protocolos aplicados en el Cerro Hermitte

En el marco de la articulación entre el Municipio y el ámbito académico, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, junto a su equipo técnico, brindaron una disertación en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

La exposición se desarrolló en la cátedra “Espacios Geográficos y sus Problemáticas” y contó con una nutrida participación de estudiantes y docentes de las carreras de Historia, Geografía y Turismo.

El eje central del encuentro fue el análisis pormenorizado del contexto territorial y el despliegue operativo implementado por la Municipalidad frente a la emergencia geológica del Cerro Hermitte, desencadenada el pasado 18 de enero y que dejó a cientos de familias sin vivienda.

A lo largo de la jornada, se explicaron los pasos administrativos, legales y estructurales que debieron ejecutarse para dar respuesta inmediata a los vecinos damnificados.

En ese sentido, se destacó cómo la magnitud del evento -una catástrofe sin precedentes en la historia urbana de Comodoro Rivadavia- exigió diseñar protocolos de intervención “rápidos, seguros y transparentes” para garantizar la reubicación de las familias y el resguardo de la seguridad pública.

Sobre la relevancia de compartir esta experiencia en el ámbito universitario, Hernández expresó que “poder exponer ante futuros profesionales de áreas tan sensibles como la Geografía, Turismo e Historia nos permite enriquecer el debate sobre el crecimiento de nuestra ciudad. La emergencia del Cerro Hermitte nos puso frente a un desafío inédito que resolvimos con rigor técnico, sensibilidad social y decisiones administrativas que hoy sientan un precedente fundamental para la planificación urbana de Comodoro”.

Asimismo, el funcionario subrayó la importancia del enfoque interdisciplinario en la gestión del territorio. “El ordenamiento urbano no se construye únicamente desde los planos; requiere comprender la dinámica geológica de nuestro suelo, la historia de nuestros barrios y la realidad social de cada familia. El intercambio con la Universidad es clave para seguir formando una mirada integral sobre el desarrollo sostenible de la región”, concluyó.