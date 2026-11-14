Incendio en una vivienda deshabitada del barrio Newbery

El fuego se desató este sábado alrededor de las 6:00 en Pasaje San Antonio al 800.

Un incendio se registró este sábado, alrededor de las 6:00, en una vivienda deshabitada del barrio Jorge Newbery. El siniestro requirió la intervención de personal policial y de Bomberos Voluntarios.

El hecho fue advertido por el Centro de Monitoreo, que alertó a efectivos de la Comisaría Seccional Segunda. Al llegar al lugar, en el Pasaje San Antonio, entre avenida Rivadavia y Pasaje Los Patos, los uniformados constataron la presencia de una densa columna de humo y un foco ígneo en el interior del inmueble.

Los policías procedieron a preservar el sector hasta la llegada de las dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron para sofocar las llamas.

De acuerdo con la información disponible, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales, ya que la propiedad se encontraba desocupada al momento del incendio.

En tanto, se deberá determinar el origen del fuego y establecer si se trató de un hecho accidental o intencional.