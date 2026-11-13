Será este sábado entre las 8 y las 12 por tareas de mantenimiento del alumbrado público.

Reducirán la calzada de la Ruta 3 frente al Chalet Huergo

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que este sábado 14 de noviembre se realizará una reducción de calzada sobre un tramo de la ruta Nacional 3, frente al Chalet Huergo. Será debido a trabajos del sector de alumbrado público.

Según detallaron en el comunicado, la medida estará vigente desde las 8 hasta las 12 en sentido sur-norte, por lo que se verá afectada parcialmente la circulación vehicular en esa zona.

Desde la SCPL indicaron que la realización de las tareas estará sujeta a condiciones climáticas favorables.

Asimismo, solicitaron a los automovilistas circular con precaución y respetar las indicaciones mientras se desarrollen los trabajos.