Comodoro tendrá un corte de energía programado este domingo

La interrupción del suministro eléctrico se realizará entre las 8 y las 12 en distintos barrios de la ciudad.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este domingo 15 de noviembre se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en distintos barrios de Comodoro Rivadavia.

El corte está previsto entre las 8:00 y las 12:00 y responde a un pedido de la empresa TRANSPA S.A., proveedora de energía, con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento en las instalaciones que alimentan a los sectores alcanzados por la interrupción.

Según detalló la prestadora del servicio, los barrios afectados serán Próspero Palazzo, Astra, Ara San Juan, Km. 12, Km. 14, Km. 17, Km. 18, un sector de San Martín, 9 de Julio, La Loma y un sector de Ceferino.

Desde el Departamento de Servicio Eléctrico de la Cooperativa aclararon que la realización de los trabajos estará sujeta a condiciones climáticas favorables.