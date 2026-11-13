La medida fue oficializada este viernes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. Las empresas privadas podrán hacerse cargo del mantenimiento y la administración de distintos corredores viales a través del cobro de peajes. El Ejecutivo tendrá un año para convocar a licitaciones.

¿Habrá peajes en Chubut? Nación incluyó las rutas 3, 25 y 26 en nuevo plan de concesiones

El Gobierno nacional avanzó con un nuevo esquema de concesiones viales que podría modificar la administración de algunas de las principales rutas que atraviesan Chubut. Entre los corredores incluidos se encuentran las rutas nacionales 3, 25 y 26, fundamentales para la conectividad de Comodoro Rivadavia y otras localidades de la provincia.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1358/2026, publicado este viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial, en el marco del programa denominado Red Federal de Concesiones.

La iniciativa contempla que empresas privadas puedan asumir la construcción, reparación, conservación, ampliación y administración de determinados tramos de rutas nacionales, bajo un sistema financiado mediante el cobro de peajes.

Las tres rutas de Chubut incluidas en el proyecto

La medida alcanza a corredores estratégicos para la circulación de vehículos particulares, el transporte de cargas y las actividades productivas de la provincia.

Entre las rutas contempladas se encuentran:

Ruta Nacional 3: conecta distintas localidades de la costa patagónica y constituye uno de los principales corredores de transporte entre Chubut, Santa Cruz y el resto del país.

Ruta Nacional 25: atraviesa el territorio provincial y vincula la zona del Valle con el interior y la Cordillera.

Ruta Nacional 26: representa una conexión fundamental para Comodoro Rivadavia y la actividad petrolera de la Cuenca del Golfo San Jorge.

La inclusión de estas rutas abre la posibilidad de que determinados sectores pasen a ser administrados por concesionarios privados.

Sin embargo, esto no significa que comiencen a cobrarse peajes de manera inmediata, ya que todavía deben definirse los tramos específicos, las condiciones de contratación y las futuras licitaciones.

¿Cuándo podrían comenzar a cobrarse los peajes?

El decreto establece que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, deberá convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales dentro de un plazo máximo de 12 meses.

Antes de avanzar, se deberá contar con un informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad para determinar qué sectores de las rutas serán incorporados al nuevo sistema.

Las empresas que resulten adjudicatarias podrán encargarse de las obras y del mantenimiento de los corredores, además de obtener ingresos mediante peajes y actividades complementarias autorizadas.

Por su parte, Vialidad Nacional tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de los contratos.

Hasta el momento, no se informaron ubicaciones de futuras cabinas de peaje ni tarifas para las rutas de Chubut.

Qué busca el Gobierno con las concesiones

De acuerdo con los fundamentos oficiales, el objetivo es ampliar la participación del sector privado en la infraestructura vial nacional para mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad y reducir los costos logísticos.

El Ejecutivo sostiene que este modelo permitirá financiar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de rutas mediante inversiones privadas, en línea con su política de equilibrio fiscal.

La medida forma parte de una ampliación de la Red Federal de Concesiones, que incorpora corredores de distintas provincias argentinas.

Qué puede cambiar para los conductores de Comodoro

La eventual incorporación de peajes en las rutas nacionales 3 y 26 podría tener impacto en los desplazamientos habituales de particulares, transportistas y trabajadores vinculados con la actividad petrolera.

No obstante, cualquier cambio concreto dependerá de los tramos que finalmente sean concesionados y de las condiciones que establezca el Gobierno nacional.

Por ahora, el decreto habilita el proceso para avanzar hacia un nuevo esquema de administración vial, pero no establece cobros inmediatos ni confirma en qué puntos de Chubut podrían instalarse peajes.

La definición quedará sujeta a los próximos pasos administrativos y a las licitaciones que deberán convocarse durante el próximo año.