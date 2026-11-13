Viernes con una máxima de 20 grados

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas agradables y poco viento. Las precipitaciones podrían registrarse durante las primeras horas, pero las condiciones mejorarán hacia la tarde.

Comodoro Rivadavia cierra la semana con un pronóstico más alentador después de varias jornadas marcadas por las fuertes ráfagas de viento y la inestabilidad.

Para este viernes 13 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una temperatura máxima de 20°C y una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas hacia la segunda mitad del día.

Durante las primeras horas, la temperatura rondará los 11°C y se prevén lluvias, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

El viento soplará desde el norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, considerablemente inferiores a las registradas en los últimos días.

El panorama cambiará durante la tarde, cuando el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura alcanzará los 20°C, la máxima prevista para la jornada.

Además, el viento rotará hacia el sur y mantendrá velocidades moderadas de entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas intensas anunciadas en el pronóstico.

Estas condiciones ofrecerán un escenario más favorable para las actividades al aire libre, luego de varios días en los que el viento fue protagonista en la ciudad.

¿Cómo estará el tiempo durante la noche?

Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 14°C, con cielo parcialmente nublado y viento del sur de entre 13 y 22 km/h.

No se esperan precipitaciones durante la tarde ni la noche, por lo que el viernes terminará con condiciones estables.