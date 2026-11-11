El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con una máxima de 25°C, cielo variable y viento intenso durante gran parte del día. Las ráfagas más fuertes se esperan por la mañana y no hay pronóstico de lluvias.

Miércoles con calor y fuertes vientos: anuncian ráfagas de hasta 78 km/h

Comodoro Rivadavia tendrá este miércoles 11 de noviembre una jornada marcada nuevamente por el viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 78 kilómetros por hora, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura será agradable, aunque las condiciones ventosas podrían complicar las actividades al aire libre, especialmente durante las primeras horas del día.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 19°C. El viento soplará desde el oeste a velocidades de entre 42 y 50 km/h, acompañado por ráfagas de entre 70 y 78 km/h.

Una tarde cálida, pero todavía ventosa

Por la tarde se espera una temperatura máxima de 25°C, con cielo parcialmente nublado. El viento rotará hacia el sudoeste y disminuirá levemente su intensidad, con velocidades de entre 32 y 41 km/h.

Sin embargo, las ráfagas continuarán siendo importantes y podrían alcanzar los 69 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 16°C y el cielo permanecerá parcialmente nublado. El viento cambiará su dirección hacia el este, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas previstas de entre 60 y 69 km/h.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.