Viernes agradable en Comodoro: la temperatura llegará a los 20 grados

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo algo nublado, viento moderado y sin probabilidades de lluvia. Por la noche, el cielo estará despejado.

Comodoro Rivadavia tendrá este viernes 6 de noviembre una jornada de primavera con temperaturas agradables y condiciones meteorológicas favorables para realizar actividades al aire libre.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura comenzará en los 11°C durante la mañana, con cielo algo nublado y viento del sector sur de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Por la tarde se espera el momento más cálido del día, con una máxima de 20°C y cielo parcialmente nublado. El viento rotará hacia el noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, las condiciones continuarán estables, con cielo despejado y una temperatura cercana a los 17°C. El viento soplará desde el norte, con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

No se esperan precipitaciones durante toda la jornada, por lo que el viernes se presenta con buenas condiciones para disfrutar de los espacios al aire libre.