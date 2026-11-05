Apuñalan a un hombre en el barrio Ceferino

Fue internado en el Hospital Regional luego ser encontrado herido sobre la calle Benito Lynch.

Un violento episodio se registró este jueves por la tarde en el barrio Ceferino Namuncurá.

Un hombre de 42 años fue encontrado gravemente herido en la calle con lesiones cortopunzantes en la región abdominal.

La alerta se activó pasadas las 17:45 a través de un llamado telefónico recibido en la Comisaría Cuarta, que solicitaba presencia policial sobre la calle Benito Lynch al 900, frente a un comercio del sector.

En ese lugar, un joven que circulaba por la zona advirtió la presencia de un hombre tendido en el suelo con visibles manchas de sangre y dio aviso inmediato a la policía.

Pese a presentar heridas de consideración en el abdomen, el hombre se limitó a señalarle a la policía, de manera imprecisa, que el episodio se habría originado en las inmediaciones de su domicilio sobre la calle Los Cipreses. Pero se.negó a aportar mayores circunstancias, contexto o a radicar una denuncia formal sobre lo sucedido.

Ante el cuadro clínico que presentaba, se requirió la intervención del servicio de emergencias médicas. Una ambulancia del 107 acudió al lugar para brindarle las primeras curaciones y proceder a su traslado de urgencia hacia el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde quedó internado bajo observación mientras continúan las diligencias investigativas de rigor.