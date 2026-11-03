El conductor estacionó un Honda City gris sobre Rucci y O’Donnell, y escapó. El auto tenía un pedido de secuestro vigente por una denuncia de hurto realizada en octubre.

Abandonó un auto al ver a la Policía: era robado

Un vehículo con pedido de secuestro vigente por hurto fue localizado este martes por la tarde en el barrio San Cayetano, luego de que su conductor lo abandonara al advertir la presencia policial durante un control vehicular.

El procedimiento se registró alrededor de las 19:20, cuando personal de la Comisaría Seccional Séptima realizaba tareas de control y observó un Honda City de color gris. Al notar la presencia de los efectivos, el conductor estacionó el automóvil sobre la calle José Ignacio Rucci, a la altura de O’Donnell, y se dio a la fuga.

Ante esta situación, intervino personal de la División Sustracción de Automotores de Comodoro Rivadavia, que verificó los datos del vehículo y confirmó que registraba un pedido de secuestro vigente por el delito de hurto.

Según se informó, el requerimiento estaba relacionado con una denuncia radicada el 5 de octubre de 2026 en la Subcomisaría de Ciudadela.

El vehículo quedó bajo intervención policial, mientras que no se brindaron precisiones sobre la identidad del conductor ni sobre su paradero.