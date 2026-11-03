Dos nuevas profesionales asumieron en el Ministerio Público Fiscal

El fiscal jefe Cristian Olazábal tomó juramento a Marian Acosta, quien se desempeñará como abogada de Fiscalía, y Cinthya Fabres, designada en la Oficina de Solución Alternativa del Conflicto.

Este martes, pasado el mediodía, se realizaron dos ceremonias consecutivas en el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, durante las cuales el fiscal jefe, Cristian Olazábal, tomó juramento de ley a dos nuevas profesionales que se incorporan al organismo.

En primer término, asumió sus funciones la abogada Marian Acosta, quien se desempeñará como abogada de Fiscalía. Posteriormente, juró Cinthya Fabres, designada como abogada de la Oficina de Solución Alternativa del Conflicto.

Las ceremonias se desarrollaron en la sala de reuniones ubicada en el primer piso de la sede local del Ministerio Público Fiscal. Durante los actos, se dio lectura a las resoluciones de nombramiento, rubricadas por el procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena.

De las juras participaron fiscales generales, procuradores, funcionarios y empleados administrativos de Fiscalía, además de familiares y amigos de las flamantes profesionales, quienes acompañaron su incorporación al organismo.