El hombre, de 44 años, está imputado por cinco delitos en un contexto de violencia de género. La víctima pidió ayuda a su abogada y fue auxiliada por la Policía cuando ambos se trasladaban en una camioneta hacia Comodoro.

Secuestro y abuso de una mujer: la rescataron su abogada y la policía

Un hombre de 44 años quedó detenido y fue imputado por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, desobediencia judicial, amenazas, abuso sexual simple y lesiones agravadas por el contexto de violencia de género, en una causa que investiga un episodio ocurrido en un establecimiento rural de la zona de Ricardo Rojas.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez de la ciudad de Sarmiento, Alejandro Rosales, resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio contra el sospechoso, identificado por sus iniciales G.D.S.

Según informaron la procuradora Luciana Coppini y el funcionario de fiscalía Alexis Ubilla, el hecho investigado ocurrió el pasado viernes 30 de octubre en la estancia Los Manantiales, ubicada en la zona rural de Ricardo Rojas.

De acuerdo con la denuncia, la víctima logró comunicarse telefónicamente con su abogada particular, en Comodoro Rivadavia, y le manifestó que se encontraba privada de su libertad. Ante esta situación, personal policial de la zona se dirigió al establecimiento rural, donde recibió información de que el sospechoso y la mujer se habían trasladado en dirección a Comodoro Rivadavia.

A partir de esos datos, se desplegó un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional N 26. Al llegar al ingreso de Sarmiento, los efectivos identificaron la camioneta en la que viajaba el imputado junto con la denunciante.

En ese momento, la mujer descendió del vehículo y, entre llantos, pidió ayuda al personal policial de la comisaría.

Durante la intervención, los efectivos constataron que el hombre había sido notificado de una medida judicial que le prohibía acercarse y mantener contacto con la víctima por un plazo de seis meses. La restricción había sido dispuesta por el juez Pablo José Pérez en el marco de una causa por violencia familiar.

Tras escuchar los planteos de la Fiscalía y del abogado particular Alejandro Fuentes, el juez Rosales hizo lugar a los requerimientos del Ministerio Público Fiscal respecto de la calificación legal propuesta. Además, consideró que se trata de un hecho de gravedad y declaró legal la detención del sospechoso.

La investigación continuará para determinar las circunstancias del episodio y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Por tratarse de un caso de violencia de género, se resguarda la identidad completa de las personas involucradas, en atención a las recomendaciones de los protocolos de información y al cuidado del proceso judicial.