Vuelven a reclamar justicia por el subcomisario Trujillo

A cinco meses de la muerte del subcomisario, sus familiares siguen reclamando que la justicia aplique todo el peso de la ley al responsable.

El oficial de la Policía de Santa Cruz fue atropellado por un automóvil conducido por un joven en estado de ebriedad, Cristian Alonso, cuando se circulaba con su motocicleta por la Ruta 12, desde Caleta Olivia hacia Cañadón Seco, para cumplir un servicio adicional de vigilancia.

El padre y la hermana de la víctima, Julio y Lorena, volvieron a manifestarse este lunes a la tarde en la plazoleta del Gorosito, acompañados por un grupo de excamaradas, mostrando fotografías del subcomisario con frases de pedidos de justicia.

La causa se tramita en uno de los juzgados de instrucción que están a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, bajo el rótulo de “homicidio culposo agravado”, el que contempla una pena de 3 a 6 años de prisión en caso de que el conductor sea juzgado y condenado.

Sin embargo, los familiares del oficial demandan que el hecho sea calificado como “homicidio simple con dolo eventual”, por considerar que el conductor del auto tenía plena conciencia de la imprudencia que implicaba circular a alta velocidad, para lo cual el Código Penal contempla una pena de 8 a 25 años de prisión.