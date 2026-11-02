La municipalidad de Caleta Olivia dio inicio este lunes a las actividades alusivas al 125° aniversario de la ciudad con el izamiento de la bandera local en el mástil de la costanera.

El mes aniversario inició con el izamiento de la bandera local

De esta manera se reafirma el valor la historia, la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad.

El acto fue encabezado por el intendente Pablo Carrizo y contó con la participación de intrantes de su gabinete; la diputada provincial Patricia Urrutia; representantes del Concejo Deliberante, la artista Verónica Diaz Lafourcade, creadora de la bandera, instituciones educativas; Veteranos de Guerra de Malvinas; fuerzas de seguridad y vecinos en general.

En este marco, se entregaron banderas de ceremonia de Caleta Olivia a cinco establecimientos educativos pioneros, como reconocimiento a su trayectoria y aporte a la historia educativa de la ciudad.

Las instituciones destacadas en esta oportunidad fueron: Jardín de Infantes N° 11 “Rucantún”: Escuela Primaria Provincial N° 14 “20 de Noviembre”; Escuela Industrial N° 1 “General Enrique Mosconi”, Escuela de Educación Especial N° 2 “Cecilia Grierson” y la Escuela Provincial de Jóvenes y Adultos.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Facundo Belarde, resaltó la importancia de acompañar la iniciativa y sostuvo que la bandera representa un símbolo de identidad colectiva. “Es nuestra bandera, así que es importante que estemos y que acompañemos todas las iniciativas que hay hacia nuestra ciudad”, expresó.

La propuesta se encuentra establecida mediante una ordenanza impulsada desde su bancada y busca fortalecer el sentido de pertenencia y participación ciudadana.

“Lo hemos puesto en valor para que quede para todos los caletenses, el izamiento de nuestra propia bandera, de la que tan orgullosos nos sentimos”, subrayó.

Finalmente, el edil convocó a la comunidad a seguir participando de las actividades previstas durante el mes aniversario y valoró la creciente presencia de vecinos en estos encuentros.