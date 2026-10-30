Jóvenes con discapacidad disfrutaron de Halloween

La Secretaría de Políticas Integrales de la municipalidad de Caleta Olivia, organizó este viernes una divertida jornada de inclusión para, jóvenes con discapacidad.

Los mismos participan habitualmente de las actividades del espacio integrador Arcoíris, ubicado en barrio 2 de Abril y esta vez el evento estuvo relacionado con la fiesta de Halloween.

Marcia Freddo, supervisora del área, Políticas Institucionales, comentó que la propuesta surgió a partir del entusiasmo y la iniciativa de los propios jóvenes, quienes participaron activamente de la organización del encuentro.

En ese marco, trabajaron junto a los talleristas en la ambientación y ornamentación del espacio.

Además, desde el taller de repostería elaboraron muffins decorados con motivos alusivos a la fecha y compartieron un almuerzo con pizza, en una jornada pensada para disfrutar y fortalecer los vínculos.

“Se armó un espacio con decoración con respecto a la temática y ellos también llevaron toda una producción en cuanto a disfraces, maquillaje y demás. Con gran entusiasmo estaban esperando este día”, resaltó Freddo, poniendo en valor la participación de los jóvenes en cada una de las actividades.

Finalmente señaló que actualmente una veintena de jóvenes de18 a 20 años asisten al espacio, mientras que alrededor de 13 participaron de esta celebración que contó con el acompañamiento de talleristas, profesores y personal del lugar, quienes trabajaron en conjunto para generar un encuentro de alegría, participación e inclusión.