Por evadir un control policial casi atropella a varios policías

El conductor de un Renault Fluence intentó escapar de un operativo en Huergo y Patagonia. Circulaba sin licencia, cédula ni seguro.

Un joven de 27 años fue aprehendido durante la tarde del jueves, luego de evadir un control policial, realizar maniobras peligrosas e intentar embestir a efectivos de la División Canes. El procedimiento derivó en una persecución que finalizó en el pasaje Santa María al 2.500, donde el conductor forcejeó con los uniformados antes de ser reducido.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:15, en el marco de un operativo de prevención vehicular dispuesto por la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia.

Personal de la División Canes realizaba tareas de identificación de personas y control de vehículos en Huergo y Patagonia cuando el conductor de un Renault Fluence, identificado por sus iniciales como J.A.P., de 27 años, hizo caso omiso a la voz de alto y aceleró bruscamente para evitar el puesto policial.

La maniobra obligó a los efectivos a realizar movimientos evasivos para evitar ser embestidos. Ante esta situación, los uniformados iniciaron una persecución que se extendió hasta el pasaje Santa María al 2.500, donde lograron interceptar al huidizo conductor.

Al solicitarle que descendiera del vehículo, el joven adoptó una actitud hostil, discutió con el personal y comenzó a forcejear con los efectivos, negándose a cumplir las indicaciones policiales. Finalmente, fue reducido y aprehendido bajo la imputación de desobediencia a la autoridad.

Circulaba sin documentación y le secuestraron el vehículo

Tras el procedimiento, los agentes constataron que el conductor no contaba con la documentación reglamentaria para circular. Por ese motivo, se le labró el acta de infracción por carecer de licencia de conducir, cédula de identificación del vehículo y seguro obligatorio. También se dejaron asentadas las maniobras peligrosas y la evasión del control.

Por disposición de la funcionaria fiscal Patricia Rivas, el Renault Fluence quedó secuestrado preventivamente a disposición del Tribunal de Faltas 3. El rodado fue trasladado mediante una grúa policial hasta el corralón de Kilómetro 4.

El joven quedó a disposición de la jueza penal de turno, Raquel Tassello.