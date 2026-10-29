El Municipio clausuró dos agencias de autos

También se labraron infracciones por ocupación indebida de veredas y espacios públicos, y por incumplimientos en materia de seguridad.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia llevó adelante operativos de inspección en tres agencias de venta de automotores de la ciudad, donde se detectaron distintas irregularidades. Como resultado, dos establecimientos fueron clausurados por falta de habilitación comercial, mientras que en un tercero se labraron actas de infracción por incumplimientos en las condiciones de seguridad y ocupación indebida de las veredas.

Uno de los procedimientos se realizó en una agencia ubicada sobre Alsina al 400, en el sector La Loma, donde se constató que el comercio no contaba con habilitación comercial ni documentación que acreditara la actividad. Además, se verificó la presencia de vehículos en venta ocupando espacios públicos y veredas, situación que había generado reiteradas denuncias de vecinos.

El segundo operativo tuvo lugar en una agencia de Avenida Roca al 200, en barrio Pueyrredón, donde se detectaron irregularidades similares: falta de habilitación comercial, vehículos estacionados en la vía pública y ausencia de matafuegos. Ante estos incumplimientos, se procedió a la clausura del establecimiento.

Por otra parte, en una tercera agencia ubicada en la intersección de Yrigoyen y Olavarría, también en barrio Pueyrredón, los inspectores constataron que el comercio contaba con habilitación, aunque tenía matafuegos vencidos y vehículos estacionados sobre las veredas. En este caso, se labraron las actas de infracción correspondientes.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, destacó la importancia de estos procedimientos y de la participación ciudadana para detectar irregularidades y garantizar el cumplimiento de las normas.

“Es común encontrar los autos en venta estacionados en las veredas y esto es una clara infracción. Agradecemos a los vecinos que denuncian estas cuestiones, ya que la colaboración ciudadana es importante para mantener el orden urbano. Los controles continuarán realizándose de forma sostenida”, afirmó el funcionario.