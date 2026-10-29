Comodoro marchó por Nancy Godoy y exigió condiciones dignas para enseñar

Docentes se concentraron en la plaza de la Escuela 83 y recorrieron el centro durante el paro nacional de CTERA. Desde ATECh cuestionaron la falta de respuestas del Estado ante los reclamos de la educadora hallada muerta en Corrientes.

La muerte de Nancy Godoy llevó este jueves a docentes de Comodoro Rivadavia a las calles. En el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la concentración en la plaza de la Escuela 83 reunió el dolor por la educadora con el reclamo por las condiciones en las que se trabaja en las aulas, especialmente en zonas rurales.

La jornada incluyó intervenciones de oradores y una marcha por las calles céntricas. Al regresar a la plaza, los participantes realizaron un minuto de silencio en memoria de la docente hallada muerta en Corrientes.

“Estamos muy consternados con toda esta situación”, expresó Alejandra Soto, secretaria general de ATECh, en diálogo con Crónica. La dirigente explicó que la adhesión a la medida de fuerza buscó visibilizar las dificultades que atraviesan los trabajadores de la educación en distintos puntos de la región y del país.

Uno de sus cuestionamientos estuvo dirigido a la falta de respuestas a las denuncias que, según sostuvo, había realizado Godoy. “La compañera Nancy estuvo denunciando en muchas oportunidades las condiciones en las que estaba trabajando, que eran paupérrimas, como dije hace un rato, y no fue escuchada”.

Soto responsabilizó al Estado por la situación laboral del sector. “Hay responsables que son los mayores acá, que es un Estado ausente. Lo único que hacen es que el trabajador tenga que estar trabajando en condiciones inapropiadas y pasan estas cosas”.

La referente gremial advirtió que esas dificultades se repiten en otros establecimientos rurales, donde la falta de acompañamiento estatal deja a los trabajadores expuestos y sin las condiciones necesarias para cumplir sus tareas. En ese escenario, señaló que el funcionamiento de los espacios educativos suele recaer sobre el compromiso de los propios docentes con sus estudiantes.

“Siempre la responsabilidad recae porque saben que hay alguien que va a sostener a como dé lugar ese espacio por los chicos, por las chicas, por los alumnos, por las alumnas”.

La convocatoria local se organizó rápidamente tras conocerse la muerte de Godoy. Soto explicó que la movilización respondió a la necesidad de expresar el pesar del sector y reclamar medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Durante la jornada también llamó a asumir una participación activa en la defensa de los derechos laborales y a cuestionar las condiciones inadecuadas de trabajo. Planteó que sostener ese reclamo exige organización colectiva frente a las decisiones de los gobiernos y una participación constante desde cada establecimiento educativo.