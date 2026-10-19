Aldana Novik Rojas, de 38 años, fue encontrada sin vida en su vivienda. La investigación apunta a su pareja, un hombre de 45 años que fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Femicidio en Valeria del Mar: una mujer fue asesinada y detuvieron a su pareja

Un nuevo femicidio es investigado en Valeria del Mar, donde una mujer de 38 años fue hallada muerta en su casa y su pareja quedó detenida como principal acusado.

La víctima fue identificada como Aldana Novik Rojas. Según la reconstrucción inicial, el hecho ocurrió el sábado en una vivienda ubicada sobre calle Betbeder al 400.

De acuerdo con los primeros elementos de la investigación, Aldana habría sido atacada a golpes y sufrió una grave lesión en el cráneo que le provocó la muerte.

Un vecino declaró que entre las 15 y las 17 escuchó discusiones y llantos provenientes de la vivienda. Ese testimonio fue incorporado a la causa.

Horas más tarde, el cuerpo fue encontrado por uno de los hijos de la víctima, de 12 años, quien regresó al domicilio luego de participar de una actividad recreativa.

Por el crimen fue detenido Cristian Navarro, de 45 años, pareja de Aldana, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

En la vivienda también se encontraba una hija menor de edad del acusado, que no era hija de la víctima. La niña quedó bajo resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.

La causa continuará ahora con pericias, testimonios y otras medidas destinadas a reconstruir con precisión lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal del detenido.