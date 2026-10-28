El ataque ocurrió durante la tarde de este miércoles en la zona alta del barrio. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional.

Balearon a un hombre en el pecho en el Pietrobelli

La violencia volvió a sacudir este miércoles por la tarde la zona alta del barrio Pietrobelli, donde un hombre recibió un disparo en el pecho y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional.

El episodio motivó un importante despliegue de fuerzas de seguridad, luego de que se iniciara una persecución a un vehículo presuntamente vinculado con el hecho. Efectivos de distintas dependencias policiales se concentraron en el barrio Jorge Newbery y sus alrededores para realizar un operativo de saturación y buscar a las personas que habrían efectuado los disparos.

Del procedimiento participaron efectivos de la Policía del Chubut, Gendarmería Nacional, Infantería, Canes, la Seccional Segunda, Operaciones y la Brigada de Investigaciones, además del Grupo de Respuesta Motorizada Policial (GRIM).

Los grupos especiales establecieron un anillo de seguridad en el sector, mientras otros efectivos recorrieron la zona alta y el cerro en busca de armas y posibles elementos vinculados con la balacera.

El nuevo episodio de violencia generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes manifestaron su hartazgo por los reiterados disparos. “Estamos cansados de los tiros; todas las noches”, expresaron vecinos a Crónica.

La tensión también se hizo visible durante el operativo, cuando se registraron amenazas entre integrantes de dos familias enfrentadas. “Te vamos a quemar la casa”, le gritaba una mujer a un hombre que cuestionaba la situación, mientras los efectivos policiales permanecían en el lugar.

En medio de los incidentes, la vivienda del hombre había sufrido importantes daños por el impacto de piedras. Los vecinos siguieron con expectativa el despliegue de seguridad, preocupados por una escalada de violencia en la que, según lo observado en el sector, grupos enfrentados dirimen sus diferencias a balazos.

El episodio se produce en una zona que ya había sido escenario de un grave hecho de violencia -en las últimas horas- contra una integrante de la fuerza policial, quien recibió disparos a corta distancia mientras realizaba un retén en un pasaje de Florida y Huergo, en el barrio Jorge Newbery.

Mientras continuaba el operativo, los efectivos buscaban identificar y localizar a los responsables del ataque de este miércoles.