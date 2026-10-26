Un hombre con pedido de captura de la Justicia comodorense fue identificado este lunes en una esquina de la ciudad valletana. También registraría una causa federal.

Lo buscaban desde Comodoro y lo detuvieron en Trelew

Un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Comodoro Rivadavia derivó este lunes en la detención de un hombre en Trelew. Efectivos del área de Operaciones de la Comisaría Primera lo identificaron en la intersección de 9 de Julio y Pellegrini y comprobaron que era requerido judicialmente.

Tras verificar la orden, los policías concretaron la detención y dieron intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

Durante el procedimiento también surgió que el hombre registraría una causa en el ámbito de la Justicia Federal. Se aguardaba que en las próximas horas se definieran las medidas a seguir respecto de su situación judicial.