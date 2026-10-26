Seis prisiones preventivas por los 61 kilos de cocaína en Comodoro

Seis de las siete personas detenidas en el operativo “Ruta Austral” –que se hizo público el pasado viernes 23 de octubre- quedaron en prisión preventiva tras la audiencia de control realizada este domingo.

Para la mujer imputada en la misma causa, la Justicia Federal dispuso arresto domiciliario debido a que tiene un hijo pequeño.

La audiencia se extendió de 15 a 19 y se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad. Según informaron fuentes judiciales a Del Mar Digital, se declaró la legalidad de las detenciones y la Fiscalía formalizó la investigación contra los siete sospechosos por tráfico de estupefacientes agravado.

Las medidas de coerción fueron solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y concedidas por la Justicia para garantizar el desarrollo del proceso. La causa continúa en etapa de investigación.

UNA INVESTIGACION QUE COMENZO EN 2025

El operativo “Ruta Austral” incluyó 11 allanamientos en Comodoro Rivadavia, Buenos Aires y Mendoza. La Brigada de Drogas Peligrosas de la Policía del Chubut, con colaboración de Prefectura Naval Argentina, secuestró más de 61 kilos de cocaína, pastillas de MDMA, armas, municiones, dinero y ocho vehículos.

Los procedimientos se concretaron tras un año de investigación sobre una presunta organización dedicada al traslado de estupefacientes que operaba entre Buenos Aires y Comodoro.

La pesquisa comenzó en octubre de 2025, a partir del operativo “Viento Blanco”, en el que se habían incautado 20 kilos de cocaína. La hipótesis policial sostiene que la organización transportaba droga desde el norte argentino en vehículos con compartimientos ocultos y mantenía presuntas conexiones en Bolivia.

Durante las tareas investigativas se identificaron un departamento en el barrio porteño de Monserrat, desde donde se habrían coordinado los movimientos, y un taller mecánico de Comodoro que presuntamente se utilizaba para extraer los estupefacientes escondidos en los rodados.