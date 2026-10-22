Operativo antinarcóticos y calles cortadas en Palazzo

El despliegue se concentra este jueves en una vivienda de Capitán González al 2400. La Policía mantiene un anillo de seguridad en el sector.

Una vivienda del barrio Próspero Palazzo es el centro de un operativo antinarcóticos que se desarrolla este jueves en Comodoro Rivadavia. El procedimiento reúne a efectivos de la División Drogas Peligrosas, autoridades policiales y representantes de la Justicia Federal.

El despliegue tiene lugar sobre Capitán González al 2400. Según relataron vecinos, personal de la Comisaría de Palazzo interrumpió la circulación vehicular en varias cuadras a la redonda para resguardar el área y facilitar las tareas de peritos e investigadores.

También participan jefes de la Unidad Regional, autoridades del Ministerio de Seguridad de Chubut y representantes de la Unidad Fiscal de la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia.

Mientras continúan las actuaciones, el sector permanece bajo custodia policial. Hasta el momento, se desconoce el objetivo específico del procedimiento y no se informó oficialmente sobre detenciones o secuestro de elementos. Los resultados están pendientes de comunicación oficial.