Detectaron 600 municiones en una encomienda que llegaba a Comodoro

Los controles en una empresa de la calle Sarmiento también permitieron secuestrar marihuana y golosinas con cannabis. Los destinatarios fueron notificados y permanecieron en libertad.

Un envío con 400 cartuchos calibre 9 milímetros y otros 200 calibre .38 fue detectado durante un operativo de la División Drogas Peligrosas y ARCA/Aduana en una empresa de encomiendas del centro de Comodoro Rivadavia. En los procedimientos también se secuestraron marihuana y caramelos de goma con cannabis.

El primer control se realizó el sábado en el local de la calle Sarmiento y trascendió en las últimas horas. Durante la inspección, los perros Zeus y Rose marcaron dos cajas sospechosas, que luego fueron verificadas con el sistema Scan Van del personal aduanero.

A partir de esos resultados, intervino el fiscal federal Ricardo Pettinari, quien gestionó las órdenes de apertura ante el juez federal de Garantías. Dentro de los bultos se encontraron 115 gramos de Cannabis sativa.

Durante el mismo procedimiento, el escáner advirtió la presencia de contenido metálico en otro envío. Al abrirlo, los efectivos hallaron las 600 municiones, que fueron secuestradas por infracción a la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429. Los destinatarios fueron notificados cuando se presentaron a retirar las encomiendas y permanecieron en libertad.

Los controles continuaron la mañana del 20 de octubre en la misma empresa. En esa oportunidad, la perra Daysi, de la Sección Antinarcóticos, detectó un paquete con destino local que contenía 110 gramos de marihuana distribuidos en bolsas herméticas y dos caramelos de goma que dieron resultado positivo para cannabis.

Desde la fuerza policial destacaron el trabajo conjunto con ARCA/Aduana y adelantaron que las inspecciones preventivas seguirán en la terminal de ómnibus y en locales de correo de la ciudad.