Cerro Dragón ya produce shale gas: "Estamos en Vaca Muerta en 2007"

Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, admitió que la productividad todavía no es la esperada, pero aseguró que en el sur va a nacer una nueva cuenca no convencional.

La AOG Patagonia 2026 dejó claro desde el primer día que Neuquén ya no es solo la capital de Vaca Muerta, sino la vidriera donde la industria muestra lo que viene. Por ejemplo, en el panel denominado Encuentro con los CEO, Marcos Bulgheroni, group CEO de Pan American Energy (PAE), contó algo que la compañía no había hecho público: hace más de un año y medio que produce shale gas en Cerro Dragón.

"Hoy estamos produciendo shale gas. No se sabe, no se anuncia, no se dice, pero es la realidad. Hace más de 18 o 20 meses que estamos produciendo", subrayó.

Lo que sale de esos pozos es gas húmedo y el ejecutivo no lo presentó como un hallazgo cerrado. "Abre una posibilidad muy interesante, pero todavía no es suficiente", admitió. Y eligió una comparación que en la sala se entendió enseguida: "Estamos en Vaca Muerta en 2007, 2008, 2009".

El punto de partida fue la formación D-129, conocida durante décadas como la roca generadora de la cuenca. PAE estudió presión, temperatura y contenido orgánico, y avanzó primero con un pozo vertical y después con uno horizontal. En abril de 2025, junto al gobernador Ignacio Torres, la empresa ya había confirmado la presencia de shale gas en el área.

Aquel pozo exploratorio tenía una rama lateral de 1.500 metros y 25 etapas de fractura, según informó entonces la compañía. El plan piloto contempla cinco pozos y una inversión de US$250 millones. Además, el área se reconvirtió en una concesión no convencional por 35 años, con la posibilidad de sumar otros diez.

Los resultados todavía no conforman a la empresa. "Estamos produciendo, pero la productividad no es la que nosotros quisiéramos", reconoció Bulgheroni. La respuesta fue acelerar: el tercer pozo ya está perforado y de él se sacaron coronas para estudiar la roca en detalle.

Con esa información, los equipos técnicos rediseñaron el pozo. El próximo paso es una rama lateral de 2.000 metros, más larga que las anteriores. "Son todos los muchachos los que diseñaron", aclaró el ejecutivo.

Más allá de las dudas sobre la productividad, Bulgheroni habló con seguridad del futuro del Golfo San Jorge. "Estoy convencido de que va a aparecer una nueva cuenca no convencional. No hay duda de eso", afirmó. Y se adelantó a la comparación obvia: "No va a ser Vaca Muerta, ni mejor ni peor. No importa".

Para el CEO, la cuenca chubutense tendrá condiciones propias, del mismo modo que Permian no se parece a la formación neuquina. También recordó que Vaca Muerta arrancó con pozos verticales, mucho antes de los desarrollos horizontales que hoy sostienen los récords de producción del país.