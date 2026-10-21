Papelón de Milei en Madrid: insultó a una periodista y el Rey evita recibirlo

El presidente llamó "dictador" y "ladrón" a Pedro Sánchez, que le respondió con una canción de Lali. El Rey y Abascal buscaron excusas para no recibirlo.

Tras una tarde libre para disfrutar de Madrid, Javier Milei arrancó sus actividades en España, este miércoles, envuelto en peleas con periodistas y con el gobierno de Pedro Sánchez, mientras sus aliados del Partido Popular y Vox le rehúyen a la foto. Una foto que también evitó el Rey Felipe VI, que se excusó para no recibirlo.

Fiel a su estilo, Milei arrancó maltratando a los periodistas y se la agarró con un mujer, pese a los pedidos que le hicieron desde la mesa política luego de su ataque a Maru Duffard. "Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y de miserables políticos, quizás vale para tu caso", le dijo el presidente a una cronista de la SER.

"No pierdo el tiempo en estúpidos incompetentes zurdos empobrecedores", respondió Milei en otro momento a los periodistas españoles que intentaban conseguir una declaración en su llegada al Nueva Economía Fórum.

El discurso de Milei en ese foro estuvo cargado de ataques contra Pedro Sánchez, que aprovechó la visita del argentino para darle un impulso a su campaña para las elecciones del 29 de noviembre. El socialista además se burló del argentino subiendo a sus redes la canción Fanático que le dedicó Lali Espósito.

Un detalle que no pasó desapercibido en Madrid es que durante el discurso de Milei en el Nueva Economía Fórum sacaron a todos los patrocinadores que aparecían en el resto de los oradores que hablaron en días previos, acaso por un pedido de los empresarios o del presidente.

Milei llamó a Sánchez "impresentable dictador", "corrupto" y "delincuente ladrón", además de acusar a los socialistas de fomentar la crisis migratoria en Ceuta. El libertario llamó a votar por el PP y Vox y mencionó como sus amigos a Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, no así a Alberto Núñez Feijóo el principal candidato de la derecha española.

En los medios de España destacan que la presencia de Milei eclipsó a Núñez Feijoó y Abascal, los contrincantes electorales de Sánchez. Al socialista la presencia de Milei le sirvió para reforzar su discurso, por ejemplo en el tema del aumento de las pensiones, una de las banderas del PSOE en la campaña.

Milei se reuniría con Díaz Ayuso para justificar su viaje oficial a España, pero no estaba claro cuánto espacio le daría la madrileña. De hecho, el encuentro sería cerrado y sin atención posterior a la prensa. Tampoco se sabe dónde ocurriría por temor a las protestas de profesores y estudiantes que ya marcharon contra la presencia del argentino en la Universidad Rey Juan Carlos.

El presidente no se juntará en esta ocasión con Abascal, que diagramó un oportuno viaje de campaña a La Coruña y no se cruzó con el libertario a pesar de que una de las charlas previstas es en una fundación de Vox. "En esta ocasión tengo una prioridad que es estar con los españoles", sostuvo Abascal, que aseguró que tendrá "una comunicación" con Milei.

En España también aseguran que Milei intentó conseguir una foto con el Rey Felipe VI, pero desde el Palacio de la Zarzuela lo rechazaron con una excusa protocolar.

Según la agencia EFE, desde el gobierno argentino pidieron un encuentro con el Rey, pero le explicaron que la práctica habitual en España es que también haya un encuentro con el jefe de gobierno, es decir Sánchez. Una excusa bastante insólita teniendo en cuenta que prácticamente la principal actividad del Rey son las reuniones protocolares.