El 70% de las mujeres rechaza la reelección de Milei

Un sondeo de la UBA muestra una brecha de género cada vez más pronunciada en relación al apoyo al gobierno.

En el gobierno están en alerta por el rechazo que causa Javier Milei en las mujeres, que según las encuestas es muy superior al que genera en los hombres y podría complicar su objetivo de reelección.

LPO accedió al último de los sondeos que elabora el observatorio de la Facultad de Psicología de la UBA, que muestra un rechazo a Milei de casi el 70% de las mujeres. Un 68% de las mujeres pide un cambio de gobierno, mientras que sólo un 47% de los varones lo hace. El 53%, es decir la mayoría de los varones, quiere que continúe el gobierno libertario.

La brecha también es importante respecto de cómo perciben la situación económica ambos géneros. El 47% de los hombres dice que es negativa y 35% positiva. El 61% de las mujeres ve la situación como negativa y sólo el 21% positiva.

En el gobierno están preocupados por los ataques de Milei a mujeres, que se masificaron con su cruzada contra las cantantes Lali Espósito y María Becerra y siguieron a lo largo de su mandato con frecuentes agresiones públicas y reiteradas a periodistas como María Laura Santillán, María O'Donnell, Silvia Naishtat y Silvia Mercado.

La virulencia del último de sus ataques, a Maru Duffard, provocó un planteo interno en el gobierno para frenar las agresiones públicas al menos hacia las periodistas mujeres. Milei venía con una seguidilla escatológica contra los periodistas varones, pero por esa variante no lo advirtieron.

El temor en el gobierno es que el rechazo de las mujeres se propague hacia dentro de las familias, tanto en parejas como hijos y termine representando un yunque para Milei en las elecciones.

El rechazo de las mujeres al líder libertario tiene varias razones. Facundo Nejamkis, de Opina Argentina, dijo que coincide con la mirada de la encuesta de la UBA desde el comienzo del fenómeno Milei.

"Por un lado, las fuerzas políticas de derecha extrema expresan, entre otras cosas, una reacción al movimiento de avances de derechos de las mujeres de diferentes campos", dijo el consultor. "Denominan ideología de género a todas las políticas activas que tratan de equilibrar derechos entre varones y mujeres. Son condenatorios de las políticas de control de la natalidad y condenan el aborto", explicó Nejamkis.

"Por otro lado, las mujeres experimentan de manera más significativa el problema de la administración de la economía doméstica. Las estadísticas señalan que el salario ha perdido capacidad por lo tanto ha impactado en la economía familiar", dijo el consultor.

"Finalmente, el discurso presidencial suele estar teñido de palabras agresivas y de descalificativos. Las mujeres suelen ser más reactivas a este estilo discursivo", dijo el director de Opina Argentina.

Fuente: LPO