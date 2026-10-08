Torres se ubicó entre los cuatro gobernadores mejor posicionados del país

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres alcanzó el cuarto lugar en el ranking nacional de imagen digital elaborado por la Fundación CiGob, Autoritas y Daniela Aruj. El informe destacó como principales ejes positivos de su gestión el desarrollo productivo, la infraestructura energética, la presencia en el interior provincial y la búsqueda de nuevas inversiones para Chubut.

Ignacio “Nacho” Torres se ubicó entre los gobernadores mejor posicionados de la Argentina durante septiembre. Según el último Ranking de Gobernadores elaborado por la Fundación CiGob, Autoritas y Daniela Aruj, el mandatario chubutense alcanzó el cuarto puesto a nivel nacional, detrás de Claudio Poggi, Alberto Weretilneck y Marcelo Orrego.

El relevamiento, que analiza la imagen digital de los mandatarios provinciales a partir de las menciones registradas durante septiembre, otorgó a Torres 42% de menciones positivas, 10% negativas y 48% neutrales, alcanzando un diferencial favorable de +32 puntos.

Uno de los aspectos destacados del informe es que identifica concretamente los temas que impulsaron la valoración positiva del gobernador. El primero es el desarrollo productivo y el perfil exportador de Chubut, donde se mencionan las obras de la Zona Franca desarrolladas junto al municipio.

También aparece como uno de los principales activos de la gestión la infraestructura energética y la presencia en el interior provincial, destacándose la planta de almacenamiento y vaporización de GLP en Lago Blanco.

Finalmente, el relevamiento señala como tercer eje la proyección institucional, cultural y la búsqueda de inversiones, donde incluye la comitiva oficial a Francia y la presentación de la Orquesta del barrio INTA en Buenos Aires.

El resultado coloca así a Torres en el Top 5 nacional y refleja el posicionamiento de una agenda vinculada al desarrollo productivo, la energía, las inversiones y una mayor presencia territorial de la gestión provincial.