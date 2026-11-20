El Senado aprobó por unanimidad la Ley Joaquín, que obliga a reforzar las medidas de seguridad en clubes, escuelas, plazas y espacios recreativos. La iniciativa nació tras la muerte de Joaquín Stefano Gatto y busca evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse.

El Senado aprobó por unanimidad la Ley Joaquín: será obligatorio reforzar la seguridad

La muerte de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que perdió la vida después de que un arco de fútbol sin la sujeción adecuada cayera sobre él, impulsó una iniciativa que este jueves 19 de noviembre consiguió convertirse en ley nacional.

Con 68 votos a favor y ninguno en contra, el Senado aprobó la denominada Ley Joaquín, que establece medidas obligatorias de seguridad para instalaciones deportivas y recreativas, tanto públicas como privadas. La votación se realizó en presencia de familiares de víctimas de accidentes de estas características, quienes acompañaron el tratamiento legislativo.

La norma busca prevenir situaciones que pueden tener consecuencias fatales y que, en muchos casos, están relacionadas con la falta de mantenimiento, instalaciones inadecuadas o estructuras deportivas que no cuentan con los sistemas de fijación necesarios.

La tragedia que dio origen a la Ley Joaquín

Joaquín tenía 12 años y era oriundo de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. El 5 de enero de 2026 se encontraba participando de un campamento en Junín de los Andes, Neuquén, cuando un arco de fútbol que no estaba correctamente anclado cayó sobre él y le provocó lesiones fatales.

Su muerte volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad de los espacios donde niños y adolescentes realizan actividades deportivas y recreativas.

A partir de lo ocurrido, su familia impulsó una iniciativa legislativa destinada a establecer obligaciones concretas de prevención, con el propósito de evitar que otras familias atravesaran una situación semejante.

El proyecto avanzó en el Congreso hasta obtener su sanción definitiva en el Senado.

Qué establece la nueva ley y a quiénes alcanza

La Ley Joaquín dispone que las instituciones responsables de espacios deportivos y recreativos deberán garantizar condiciones adecuadas de instalación, fijación y mantenimiento del equipamiento utilizado.

La obligación comprende a clubes, escuelas, establecimientos deportivos, plazas y otros lugares públicos o privados que cuenten con estructuras destinadas al deporte o la recreación.

Entre los elementos alcanzados por la normativa se encuentran los arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, los aros de básquet, los postes de redes de vóley y los juegos de plaza.

La legislación apunta a prevenir desprendimientos, vuelcos e impactos graves mediante condiciones de estabilidad, anclaje y protección adecuadas para cada tipo de instalación.

La responsabilidad no se limita a colocar correctamente una estructura: también incluye conservarla en condiciones seguras y realizar los controles necesarios para detectar posibles riesgos.

Un problema que también interpela a clubes y escuelas de Chubut

La nueva legislación tendrá especial relevancia para instituciones deportivas, establecimientos educativos y municipios que administran espacios recreativos en todo el país, incluida la provincia de Chubut.

En clubes de barrio, escuelas, canchas comunitarias y plazas, los arcos móviles y otras estructuras forman parte de las actividades cotidianas de cientos de niños y adolescentes. Sin embargo, cuando estos elementos no están debidamente asegurados, pueden convertirse en un riesgo grave.

La sanción de la ley plantea la necesidad de revisar las condiciones en las que se encuentran estas instalaciones y de establecer responsabilidades claras respecto de su mantenimiento.

También abre un desafío para instituciones pequeñas que deberán adecuarse a las exigencias de seguridad, por lo que resultará importante conocer los mecanismos de implementación y control que establezca la reglamentación.

El reconocimiento a las familias que transformaron el dolor en un reclamo

Durante el debate, legisladores de diferentes bloques destacaron el trabajo de los familiares que impulsaron la iniciativa después de atravesar la pérdida de sus seres queridos.

El senador chubutense Carlos Linares reconoció el esfuerzo de quienes, en medio de una situación dolorosa, promovieron cambios para prevenir nuevas tragedias.

Por su parte, Maximiliano Abad remarcó que la seguridad debe ser una prioridad en todos los espacios donde se practica deporte, mientras que Bruno Olivera Lucero advirtió que la sanción de la ley debe estar acompañada por su cumplimiento efectivo.

El respaldo de los 68 senadores presentes permitió que la iniciativa obtuviera un acuerdo unánime, más allá de las diferencias partidarias.

Una ley que deberá traducirse en controles efectivos

La aprobación de la Ley Joaquín representa un nuevo marco de prevención, pero su impacto dependerá de que las instituciones responsables revisen sus instalaciones, corrijan situaciones de riesgo y cumplan con las exigencias de seguridad.

La tragedia que sufrió Joaquín dejó en evidencia que una estructura deportiva mal instalada puede provocar consecuencias irreversibles en cuestión de segundos.

Ahora, el desafío será que las medidas establecidas por el Congreso se traduzcan en condiciones más seguras para quienes utilizan diariamente clubes, escuelas y espacios recreativos.

La historia de Joaquín se convirtió así en el origen de una ley nacional que lleva su nombre y busca impedir que otras niñas, niños y familias atraviesen una tragedia similar.