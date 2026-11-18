La comisión de Asuntos Constitucionales pasó a la firma la iniciativa impulsada por la Casa Rosada.

LLA consiguió dictamen y la suspensión de las PASO se debate en el Senado

La Libertad Avanza (LLA) se anotó un triunfo en el Senado. Este miércoles, la comisión de Asuntos Constitucionales pasó a la firma el dictamen de la Reforma política. Las intenciones de Patricia Bullrich son abrir el recinto el próximo jueves 26 para darle media sanción a la iniciativa.

Pese al pedido de los gobernadores de la UCR, el texto final no incluye la habilitación de las listas colectoras; suspende las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las elecciones de 2027. Además, modifica la veda electoral, incluye Ficha Limpia y acota la obligatoriedad de los debates presidenciales, entre otros puntos salientes.

“Es un buen dictamen”, dijo, exultante, Bullrich apenas la comisión que preside Agustín Coto pasó a un cuarto intermedio hasta las 16.30 para pulir el texto final de la reforma política. Minutos antes, la exministra de Seguridad había anunciado los últimos cambios que había sufrido el borrador. Cuando faltaban minutos para las 17, la comisión volvió a reunirse y, sin debate alguno, el oficialismo pasó a la firma el texto.

"Se fueron corriendo", se quejaron desde el PJ. Es que las expectativas eran que antes de someter el dictamen a la firma, las autoridades de la comisión que conduce Coto leyeran el texto final. En lugar de eso, apenas se lo hizo circular.

El oficialismo tardó varias horas en reunir las 10 firmas necesarias para el dictamen. Finalmente, consiguió 11 con los apoyos del radical Flavio Fama y los senadores de Provincias Unidas Carlos Espínola y Alejandra Vigo.

Las ocho adhesiones restantes corresponden a seis integrantes del bloque oficialista y a los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez.