La Bomba Tucumana mostró un video desde un supermercado y reveló la cara del hombre que “le dijo de todo”. ¿cuál fue el origen de la pelea?.

Una compra cotidiana terminó en un intercambio que Gladys "La Bomba Tucumana" decidió hacer público. La cantante mostró en sus redes a un hombre al que acusó de agredirla verbalmente en la caja de un supermercado cercano a su casa. Según su relato, el desconocido pasó de pedirle una foto a descalificarla por la orientación política que le atribuía.

El episodio ocurrió a última hora de la noche, cuando quedaban pocos clientes en el comercio. La artista contó que, después de reconocerla, el hombre rechazó la posibilidad de fotografiarse con ella, la llamó "kuka" y lanzó consignas a favor de Javier Milei. También aseguró que se jactó de su situación económica, un comentario al que ella respondió durante la grabación.

Para Gladys La Bomba Tucumana, lo ocurrido fue "una anécdota asquerosa". Sin embargo, frente a la provocación sobre el bienestar económico del hombre, eligió expresar un deseo que extendió al resto del país: "A mí que me importa, me alegra un montón porque soy argentina y ojalá que podamos estar todos tan bien como estás vos". Su respuesta quedó registrada en el video que compartió.

La intérprete también cuestionó que una supuesta diferencia partidaria se convirtiera en motivo para hostigarla mientras hacía las compras. "Yo no soy política, eh, yo soy una artista nada más y tengo derecho a pensar y a opinar como vos también", sostuvo. Con esa frase, reclamó para sí la misma libertad de opinión que le reconoció a quien la estaba increpando.

La publicación de Gladys La Bomba Tucumana llegó, además, durante días especialmente dolorosos para su entorno. La cantante había viajado de urgencia a Tucumán tras la muerte de Ian, su sobrino de 12 años. Según explicó, el niño se golpeó un pie contra un cantero mientras jugaba al fútbol y sufrió una fractura no expuesta; después, el cuadro se habría agravado por una "supuesta bacteria". La familia aún busca precisiones sobre lo sucedido.

Ese duelo también estuvo acompañado por comentarios de odio en las redes, que la artista repudió al hablar de la situación de sus seres queridos. "Somos una familia como cualquier otra que está sufriendo mucho. Recuerden que somos todos seres humanos; yo soy también un ser humano, tengo familia", expresó. Su pedido de consideración incluyó especialmente a Yuli, la mamá del niño.

Al exponer el episodio del supermercado, la cantante llevó ese reclamo al trato que recibe fuera de las plataformas digitales. Su respuesta al hombre dejó planteado un límite concreto: poder realizar una actividad cotidiana y sostener sus opiniones sin quedar sometida a una agresión por ellas.