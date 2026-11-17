La madre biológica del pequeño Ángel López fue atacada por otras internas el lunes por la noche. No sería la primera vez que sufre una agresión.

Un nuevo episodio de violencia carcelaria tuvo lugar el lunes por la noche en el Instituto Penitenciario Provincial N 1 (IPP), donde Mariela Beatriz Altamirano, madre biológica del pequeño Ángel Nicolás López (4) y detenida en el marco de la causa que investiga el fallecimiento del menor –el pasado mes de abril-, fue agredida físicamente por otras internas.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:45 y, de acuerdo con la información conocida, no sería la primera vez que la mujer resulta víctima de ataques dentro del establecimiento penitenciario.

Tras el episodio, Altamirano fue entrevistada por las autoridades intervinientes y relató que un grupo de mujeres comenzó a golpearla sin mediar palabras. Durante su declaración también hizo referencia a la causa judicial por la muerte de su hijo.

La mujer manifestó que, debido a la rapidez con la que se produjo la agresión, no pudo identificar a las internas que participaron de la golpiza.

Sin embargo, la investigación del episodio podría avanzar a partir del testimonio de otra persona que se encontraba en el lugar y que habría logrado observar lo sucedido e identificar a las presuntas responsables.

Esa información permitiría determinar quiénes participaron del ataque y avanzar con las correspondientes medidas disciplinarias y actuaciones judiciales.