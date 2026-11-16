El conductor sufrió traumatismos en la cintura y en una de sus manos, por lo que debió ser trasladado de forma preventiva al Hospital Regional.

Un hombre de 72 años herido tras volcar con su vehículo en la Ruta 26

Un hombre de 72 años debió ser hospitalizado anoche luego de protagonizar un vuelco vehicular sobre la Ruta Nacional N° 26, a la altura del kilómetro 15, en jurisdicción de la comisaría de Rada Tilly.

Sucedió alrededor de las 20:45 del domingo, cuando un llamado telefónico alertó a las autoridades policiales sobre la presencia de un rodado siniestrado en el tramo que circula en sentido norte-sur.

Al arribar al lugar, el personal policial constató el vuelco de un automóvil Chevrolet Meriva. El conductor, identificado con las iniciales J. D. se encontraba consciente y estaba siendo auxiliado por otros automovilistas que circulaban por la zona. Al dialogar con los uniformados, el hombre manifestó sentir fuertes dolencias en la zona de la cintura y en su mano izquierda.

Minutos después se hizo presente una ambulancia y tras brindarle las primeras atenciones médicas en el lugar, la profesional dispuso el traslado del paciente hacia el Hospital Regional para realizarle estudios radiológicos y descartar lesiones de mayor gravedad.

En el sitio del accidente también se dio intervención a la División Criminalística para llevar adelante las pericias de rigor y determinar las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo.