Diputado Fernández protagoniza otro accidente: terminó en una zanja

No trascendieron detalles oficiales sobre las causas del hecho en el barrio Rodríguez Peña.

El diputado provincial Emanuel Fernández protagonizó un nuevo accidente automovilístico este sábado. El hecho ocurrió alrededor de las 22:15, en inmediaciones del barrio Rodríguez Peña, cuando el vehículo que conducía terminó dentro de una zanja.

De acuerdo con la información trascendida, el legislador circulaba a bordo de una Volkswagen T-Cross Extreme 200TSI AT G1 cuando, por motivos que no fueron esclarecidos, perdió el control del rodado y se produjo el despiste.

Hasta el momento, la Policía del Chubut no difundió información oficial detallada sobre las circunstancias del siniestro. Tampoco se confirmó si al diputado de Despierta Chubut le realizaron un test de alcoholemia.

No es la primera vez que Fernández se ve involucrado en un accidente de tránsito. En agosto de 2025 había protagonizado un vuelco sobre la Ruta Nacional 3, cuando viajaba junto a un asesor en una camioneta oficial. En aquella oportunidad, ambos ocupantes resultaron ilesos.