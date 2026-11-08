El candidato a presidente de Independiente contó que disfruta sacarles fotos durante sus viajes y recordó imágenes tomadas en Túnez. Sus declaraciones en Clank! provocaron críticas en redes sociales.

Repudian a Gaudio por su hobby de sacarles fotos a personas en situación de calle

Gastón Gaudio, campeón de Roland Garros en 2004 y candidato a presidente de Independiente por la lista "Gente de Independiente", generó repudios al hablar sobre una práctica que incorporó durante sus años como tenista profesional.

"Me encanta ir por el mundo sacándole fotos a los homeless", expresó en una entrevista con Clank!. Al recordar los destinos que visitaba al comienzo de su carrera, agregó: "Cuando empezás, vas a lugares bastante de mierda, particulares y pobres. En Túnez tengo unas fotos de homeless que te volvés loco".

Las declaraciones sobre las personas en situación de calle suscitaron cuestionamientos en Instagram. "Sos un asco, pibe. Descerebrado. Cómo se nota que sos un privilegiado", escribió un usuario. Otro comentó: "Mirá qué interesante la mirada de este muchacho".

El particular hobby de Gastón Gaudio, candidato a presidente de Independiente: «Sacarle fotos a todos los homeless del mundo»



El extenista y candidato a conducir Independiente contó que tiene una afición poco habitual: recorrer distintos países y fotografiar a personas en… pic.twitter.com/lMP3Dvdyt4 — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) November 7, 2026

Entre las respuestas también apareció una crítica a su manera de referirse a la pobreza. "Yo en serio me pregunto qué les pasó en la vida para ser unos resentidos, odiadores. O sea, tu hobby es sacarle fotos a los pobres, pero no haces nada por ayudar a las personas. O sea, ¿se piensan que todo es un chiste?", publicó otro usuario.

Las repercusiones se producen mientras Gaudio participa de las negociaciones por las elecciones de Independiente. El extenista fue fotografiado en una conversación con Sacco en Plaza Alsina, en Avellaneda, un encuentro que alimentó versiones sobre un posible acuerdo electoral.

Según informó Doble Amarilla, Sacco recibió llamados de distintos sectores para que retire su candidatura. El medio ubicó a Gaudio entre los interesados en esa posibilidad, ante la evaluación de que su participación podría restarle votos a "Gente de Independiente".

También consignó versiones sobre un eventual ofrecimiento de un lugar dentro del club para Sacco si Gaudio ganara las elecciones. Esa posibilidad forma parte de las especulaciones alrededor de la reunión.