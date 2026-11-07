El accidente ocurrió este sábado alrededor de las 10 a la altura del puente del barrio Rodríguez Peña.

Choque en cadena entre tres vehículos en la Ruta 3

Una colisión en cadena que involucró a tres vehículos se registró este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 3, en la zona norte de Comodoro Rivadavia, en inmediaciones del puente del barrio Rodríguez Peña.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10, sobre el carril rápido con circulación en sentido norte-sur. De acuerdo con la información disponible, la secuencia comenzó cuando una camioneta Toyota Hilux impactó desde atrás contra un Nissan Versa.

Segundos después, una Ford Ranger que circulaba por el mismo carril no logró detener su marcha a tiempo y chocó contra la parte trasera de la Hilux, provocando una colisión en cadena.

Pese a la magnitud del impacto, ninguno de los ocupantes de los tres rodados sufrió lesiones y el episodio dejó únicamente daños materiales.

En el lugar intervinieron efectivos policiales y personal de la Dirección de Tránsito, que realizó tareas preventivas y organizó desvíos momentáneos para facilitar el trabajo de los equipos de asistencia.

Finalmente, los vehículos fueron retirados hacia la banquina y la circulación sobre la ruta quedó normalizada.