Habilitan la segunda etapa del alumbrado en el Roque González

La obra financiada por el municipio y ejecutada por la SCPL, contempla la instalación de 81 luminarias LED y forma parte de un proyecto integral de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y seguridad vial. La obra continuará con una tercera etapa hasta completar la iluminación del camino.

Este viernes, el intendente Othar Macharashvili, junto a representantes de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), inauguró la segunda etapa del alumbrado público del camino Roque González, una obra financiada por el municipio de Comodoro Rivadavia que permitirá mejorar la infraestructura eléctrica y las condiciones de iluminación del sector, brindando mayor seguridad vial y peatonal a los vecinos.

Los trabajos comprendieron la ejecución de una línea aérea de media tensión, el montaje de una subestación transformadora de 200 kVA, la instalación de 81 columnas metálicas y 81 luminarias LED de 150 watts, además del tendido de aproximadamente 2.800 metros de cable preensamblado. La intervención se enmarca en el convenio de cooperación entre el Municipio y la SCPL, que permite avanzar de manera conjunta en obras fundamentales para optimizar los servicios públicos de la ciudad.

Al respecto, Othar Macharashvili expresó su satisfacción por la concreción de esta nueva etapa y agradeció a todos los que hicieron posible la obra, especialmente a los vecinos, “que con sus impuestos posibilitaron que podamos financiar esto”.

Asimismo, destacó el acompañamiento de los vecinalistas y el trabajo articulado de los empleados municipales y de la Cooperativa para responder a una demanda que llevaba mucho tiempo. En ese sentido, remarcó que “esta obra es más que iluminación, es parte de un proyecto de energización de todo un sector y el cierre de un anillo que le da más estabilidad a todo el sistema eléctrico de esta zona”.

En esa línea, el intendente adelantó que esta etapa continuará hasta completar la iluminación del sector hasta la avenida Polonia y sumar la señalización del camino, una intervención que consideró fundamental para mejorar el ordenamiento del tránsito. Además, puso en valor el trabajo mancomunado y la confianza entre las áreas técnicas, los vecinalistas y las instituciones involucradas, al señalar que “esto se logra gracias al trabajo en forma conjunta y a la confianza entre todos”.

El secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich, sostuvo que se trata de una obra muy necesaria y destacó el compromiso del intendente para concretar una intervención esperada por la comunidad desde hace años. “Después de 22 años de que este camino se hizo realidad, esta gestión cumple; habíamos dicho que lo íbamos a hacer y lo hicimos realidad, en conjunto con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada”, afirmó. Asimismo, resaltó que los convenios de colaboración permitieron generar una sinergia positiva para avanzar en obras que dan respuesta a necesidades básicas de los comodorenses.

Finalmente, el gerente institucional de la SCPL, Leonardo Cantos, destacó la importancia de los trabajos para uno de los caminos más transitados de la ciudad y afirmó que “esta segunda etapa que inauguramos va a cambiar la vida de todos”. En ese marco, manifestó la expectativa de completar la totalidad de la obra hacia fin de año y valoró los convenios de colaboración con el Municipio, que no solo contemplan intervenciones vinculadas a la energía, sino también mejoras en otros servicios para distintos barrios de Comodoro Rivadavia.