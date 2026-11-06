El episodio ocurrió este jueves cerca del mediodía en una vivienda de la calle Maipú al 1000.

Una joven le disparó a su pareja en el abdomen

Aunque inicialmente se sospechó de un disparo al manipular un arma, las primeras actuaciones policiales terminaron con la demora de una menor tras una presunta discusión de pareja.

El hecho ocurrió el jueves al mediodía y

generó un importante despliegue policial. Más tarde se confirmaría que un joven de 20 años había recibido una herida de bala en la zona abdominal dentro de un domicilio ubicado sobre la calle Maipú al 1000, entre Chacabuco y Francia.

En un primer momento, las versiones preliminares indicaban que el incidente se había producido de forma accidental mientras la víctima manipulaba un arma de fuego. Sin embargo, el avance de las primeras diligencias en la escena modificó la hipótesis inicial e incorporó nuevas líneas de investigación.

Al parecer, antes de la detonación se habría desencadenado una fuerte discusión entre el joven y su pareja, una menor de 17 años. Tras recibir el impacto de proyectil, la víctima fue asistida por los servicios de emergencia y trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde permanece bajo observación médica.

En el marco del operativo, el personal policial procedió a la demora preventiva de la pareja del herido, que se encontraba en la vivienda. La menor quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras se efectuaban las pericias correspondientes.