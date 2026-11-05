Un joven recibió un disparo en el abdomen en Chacabuco y Sarmiento

Un hombre de 20 años resultó gravemente herido de un disparo en el estómago durante una discusión de pareja ocurrida en las últimas horas en Chacabuco al 1000, entre Sarmiento y Huergo. Se trata de un sector de pasajes.

El hecho, que es materia de investigación por parte de las autoridades policiales, se produjo en un domicilio particular donde la pareja mantenía una disputa. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al hombre con una herida de arma de fuego en la zona abdominal.

Por el momento, no está claro si el hombre se accionó el arma mientras la manipulaba, o si intentó quitarse la vida. Tampoco se descarta la hipótesis de que el disparo fuera efectuado por otra persona.