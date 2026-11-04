Detienen a Brenda Vargas, condenada a tres años de prisión

La mujer, de 34 años, tenía un pedido de captura vigente tras recibir una condena por robo y usurpación.

Personal de la División Búsqueda de Personas y Capturas de Comodoro Rivadavia detuvo durante la tarde de este miércoles a Brenda Noelia Vargas, de 34 años, quien registraba un pedido de captura y detención vigente dispuesto por la Justicia.

La mujer había sido condenada el pasado 26 de junio a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, luego de ser declarada penalmente responsable de los delitos de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en carácter de coautora, en concurso real con usurpación, en carácter de autora.

La condena está vinculada con dos hechos ocurridos en Comodoro Rivadavia, el 4 de enero y el 6 de octubre de 2025, respectivamente.

A partir de la orden judicial, efectivos de la División Búsqueda de Personas realizaron distintas tareas investigativas para establecer su paradero, hasta que lograron individualizarla cuando se desplazaba a bordo de un Renault Sandero negro, acompañada por un hombre.

Ante esta situación, solicitaron la colaboración de personal de la Comisaría Seccional Cuarta, que intervino por razones de jurisdicción y logró interceptar el vehículo en el cruce de las calles Concilia y San Francisco de Asís, en el barrio Quirno Costa.

Tras identificar a la mujer y confirmar que el pedido de captura continuaba vigente, los efectivos procedieron a concretar su detención.

Vargas fue trasladada a la Comisaría de Distrito Rada Tilly, donde quedó alojada a disposición de la autoridad judicial interviniente, a la espera del inicio del cumplimiento de la pena de tres años de prisión efectiva.