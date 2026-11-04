A días de haberse casado, el motivo del enojo de Lali Espósito con los medios

La actriz y cantante, Lali Espósito, compartió un mensaje contundente en sus historias de Instagram, en el que cuestionó el tratamiento que algunos medios le dieron a la repercusión de su casamiento con Pedro Rosemblat.

La cantante contrapuso la indignación por el tamaño de la torta de bodas con el silencio frente a la violencia contra personas trans que trabajan en la calle.

El posteo de la artista

"Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a CAZAR travestis. Personas trans que están trabajando en la calle..... Total normalidad y silencio", expresó Lali Espósito a través de sus redes. El hecho al que alude Lali Espósito quedó al descubierto a través de un video difundido en redes sociales, en el que se ve a un grupo de jóvenes agrediendo y hostigando a mujeres trans en la zona de los parques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según trascendió, el material fue grabado desde la perspectiva de uno de los propios agresores o de un integrante del grupo. En las imágenes, un joven persigue a una de las víctimas en plena avenida, y con un cono de señalización vial naranja la empuja y la agrede. Varios jóvenes, a pie y en bicicleta, rodean la escena mientras gritan provocaciones e incitan a la persecución. El video fue subido a redes con una leyenda despectiva hacia las víctimas, acompañada de emojis de risa, como si se tratara de una burla.

La difusión del clip generó un fuerte repudio entre usuarios y organizaciones de la comunidad LGBTQ+, que advirtieron sobre el crecimiento de agresiones dirigidas en la vía pública durante la noche. Según se informó, las autoridades y los organismos de protección de derechos evalúan usar los registros filmados y las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano para identificar las patentes de los vehículos que circulaban por la zona y ubicar a los responsables.