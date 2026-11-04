Beto Casella se sacó con Juana Viale y la insultó sin filtro

Un fragmento de Juana Viale provocó un fuerte descargo de Beto Casella, que la insultó durante su programa de América TV. El conductor cuestionó una broma sobre el consumo de marihuana y puso el foco en la responsabilidad de quienes hablan frente a una audiencia masiva, especialmente en los ciclos populares.

El material que disparó su enojo mostraba a la nieta de Mirtha Legrand jugando con la idea de la seriedad de su mesa. En La noche de Mirtha, Juana había comenzado con una advertencia en tono de humor: “Comportate, por favor, que esto es un programa serio”.

Juana Viale continuó: “Igual, parece que hay que pelearse para que te levanten en todos lados. Nosotros no peleamos, somos puro amor. Nosotros, fumamos 'churri'...”. Enseguida se habló a sí misma para rematar la broma: “No, por favor Juana. Que está mirando la abuela, ja”.

La respuesta de Beto Casella incluyó insultos y reproches: “Poco serio, ¿ya tiene 40 años? Hay que ser pavota, por no decir otra palabra, para ufanarte que fumas churros. No se puede boludear con consumos de sustancias en televisión, sobre todo en programas populares. No podés ser tan pavota, si no se le dijo su hermano que la produce o su abuela por ahí no le habla. Alguien se lo tiene que decir, no podés ser tan estúpida. No se jode con esas cosas”.

Su planteo se centró en el alcance público del comentario. Durante el descargo también hizo afirmaciones sobre el consumo entre jóvenes y comparó a la conductora con figuras del streaming, a quienes consideró más cuidadosas que ella en este asunto.

El cuestionamiento a Juana Viale continuó: “Vamos a decirle a Juana que cree que fumar un churro es una pelotudez, la mitad de los chicos que entran a recuperación entran por el churro con el que vos jodes. Vos podés comprar las mejores flores de Palermo, hay pibes que no pueden y después terminan en problemas. Tiene 40 años, ¿No aprendió nada? Me sacan estas cosas. Son más piolas los pibes del streaming que esta chica. No es gracioso Juana Viale, en tu casa hace lo que quieras, inyectate heroína. Hace lo que quieras, pero esto es televisión”.

Al mencionar al hermano que produce el ciclo y a Mirtha Legrand, Casella extendió el reproche al entorno de la presentadora. Sostuvo que alguien cercano debía marcarle un límite sobre lo que decía al aire. Así, su crítica terminó involucrando también a quienes la acompañan en el programa.