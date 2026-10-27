La visita del pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, tendrá música en Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján. Luciano Pereyra, Abel Pintos, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Maggie Cullen, Jairo y Jorge Rojas están entre los nombres confirmados.

Quiénes son los artistas que acompañarán al Papa León XIV

La próxima visita del Papa León XIV a la Argentina tendrá una fuerte presencia de artistas nacionales. Mientras avanzan los preparativos para las celebraciones religiosas y los encuentros con jóvenes, ya se confirmó una extensa lista de músicos, cantantes, coros y bailarines que participarán de las diferentes actividades.

El Vaticano ratificó oficialmente que León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando partirá hacia Perú. Su agenda incluirá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Entre los nombres más conocidos aparecen Luciano Pereyra, Abel Pintos, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Maggie Cullen, Jairo y Jorge Rojas, aunque la organización anticipó que todavía pueden incorporarse nuevos artistas. En total, además, se prevé la participación de más de 600 coristas y alrededor de 200 músicos en las distintas celebraciones.

Luciano Pereyra cantará en Luján

Uno de los primeros artistas en hacer pública su participación fue Luciano Pereyra, quien se presentará el miércoles 11 de noviembre durante la celebración prevista en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

El músico, nacido en esa ciudad, expresó públicamente su emoción por poder cantar ante el pontífice en su lugar de origen.

La agenda oficial del Vaticano establece para ese día una misa a las 10 de la mañana en la plaza de la Basílica de Luján, antes de la partida de León XIV rumbo a Lima.

En la previa y durante esa celebración también están anunciados Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Maggie Cullen, con los jóvenes

Otro de los momentos con fuerte presencia musical será la Vigilia con los Jóvenes, prevista para el martes 10 de noviembre a las 20:15 en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los artistas confirmados se encuentran Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Maggie Cullen, además de Sofía Martínez, Ignacio Girón, Banuev, Tati Domínguez, Alan Madanes y Lucas Rodríguez, junto con un ensamble de bailarines.

Merlo adelantó que prepara una versión de “Zona de promesas”, mientras que Pennisi contó que recibió con especial emoción la convocatoria debido a su vínculo personal con la fe.

Abel Pintos, Jairo y Jorge Rojas también serán parte

La nómina se amplió respecto de los primeros nombres difundidos.

Abel Pintos está anunciado para la actividad en el Cottolengo Don Orione de Claypole, acompañado por el coro de la institución.

En Córdoba, donde el Papa celebrará una misa el martes 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, habrá una extensa programación musical que incluirá, entre otros, a Jairo y Jorge Rojas, además de José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, Ignacio Sagala y otros artistas y agrupaciones.

La agenda artística acompañará así una visita de cuatro días que combinará celebraciones multitudinarias, encuentros pastorales, actividades con jóvenes y visitas institucionales.

La expectativa ahora está puesta no sólo en la llegada del pontífice, sino también en las celebraciones masivas que reunirán a figuras de distintos géneros musicales y a cientos de artistas de todo el país.