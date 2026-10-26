El streamer fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, México. Se esperan los resultados oficiales sobre la causa.

De qué murió El Komanche, el streamer salvadoreño de 30 años

La muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como El Komanche, generó conmoción entre sus seguidores y otros referentes del streaming. El influencer salvadoreño tenía 30 años y fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, México.

La noticia fue confirmada por Byron Reyes, representante y amigo del creador de contenido, quien informó que se había comunicado con la familia. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron resultados oficiales que permitan establecer las circunstancias del fallecimiento.

De qué murió El Komanche: las versiones que circularon

Después de conocerse la noticia, comenzaron a difundirse distintas versiones sobre lo sucedido. El medio mexicano La Razón informó que el creador de contenido Holy Milk sostuvo que El Komanche se habría quitado la vida y mencionó el supuesto hallazgo de un frasco de pastillas en el lugar.

No obstante, esa información no fue confirmada oficialmente y no permite establecer la causa de muerte. Las autoridades tampoco habían comunicado públicamente los resultados de las pericias al momento de los reportes.

Las acusaciones que había recibido en las redes sociales

Por otra parte, Reyes publicó una serie de historias en Instagram en las que expresó su preocupación inicial y posteriormente confirmó que había hablado con los familiares del streamer. En uno de sus mensajes, el representante escribió: “El bullying a cualquier escala no es un juego”.

La frase generó numerosas reacciones y abrió un debate sobre el impacto de las agresiones en internet. Sin embargo, sus palabras no constituyen una confirmación de que el acoso haya provocado el fallecimiento. Hasta que se conozcan los resultados oficiales, cualquier explicación sobre lo ocurrido debe considerarse una hipótesis.

Durante septiembre de 2026, El Komanche quedó envuelto en una controversia después de que varias creadoras de contenido lo acusaran de presunto acoso. Los señalamientos se debatieron ampliamente en las plataformas digitales y llegaron a las transmisiones de otros influencers, entre ellos el colombiano Westcol.

El salvadoreño publicó un video para responder a algunas de las acusaciones, en medio de una discusión que amplificó su exposición pública. Tras conocerse su muerte, algunos usuarios relacionaron la polémica con lo sucedido y apuntaron contra quienes habían participado en las críticas.

El mensaje de despedida de su representante

Reyes también compartió una despedida en la que recordó el vínculo que mantenía con el creador de contenido y destacó su relación con El Salvador. “Vuela alto mi Komanche, gracias por llevar a El Salvador siempre contigo, gracias por ser un gran hijo, amigo y un gran ser humano”, escribió.

Mientras sus seguidores expresan sus condolencias, la principal incógnita sigue abierta: la causa oficial de la muerte de El Komanche todavía no fue informada públicamente.