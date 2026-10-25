Las llamas se extendieron hacia un árbol cercano y un poste de madera que sostenía cables de alumbrado público y comunicaciones.

Otro auto incendiado: esta vez fue una EcoSport en las 1008

Una Ford EcoSport se incendió durante la tarde-noche de este domingo en el barrio 30 de Octubre. El fuego se inició en la parte delantera del vehículo y se propagó hacia un árbol y un poste de madera ubicado en las inmediaciones.

Según la información conocida, las llamas alcanzaron rápidamente un árbol cercano, que también resultó afectado por el fuego. Además, el incendio se extendió hasta un poste de madera que sostenía cables de alumbrado público y de comunicaciones.

La situación generó preocupación por los posibles daños en las instalaciones y el tendido de cables de la zona.

En principio, no pudieron establecerse las causas que originaron el incendio. Tampoco se pudo determinar si se trató de un desperfecto mecánico o si el fuego fue provocado de manera intencional.

Por otra parte, no trascendió información sobre posibles personas lesionadas ni sobre la magnitud de los daños ocasionados en la infraestructura de servicios.