Creen que auto incendiado fue robado horas antes

El Chevrolet Celta fue hallado esta madrugada en el ingreso al camino a la cantera de Peralta, en inmediaciones de las rutas 3 y 26.

Un automóvil fue hallado completamente destruido por el fuego durante la madrugada de este sábado en inmediaciones de las rutas 3 y 26, en el ingreso al camino a la cantera de Peralta. La Policía investiga si el vehículo había sido robado horas antes en Comodoro Rivadavia.

El procedimiento se inició alrededor de las 4:30, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Comisaría de Rada Tilly sobre un incendio vehicular en la zona. Al llegar, los efectivos encontraron un automóvil que, por sus características, sería un Chevrolet Celta, totalmente consumido por las llamas y sin chapas patentes visibles.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer una posible conexión con la sustracción de un vehículo denunciada poco antes en la jurisdicción de la Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia. Desde esa dependencia confirmaron que habían robado un Chevrolet Celta de color rojo.

Además, durante la inspección del lugar, los uniformados encontraron un fragmento de plástico de un paragolpes delantero de ese mismo color, un elemento que reforzó la sospecha de que el rodado incendiado podría ser el sustraído.

Para avanzar en la investigación, se dio intervención a la fiscal de turno, Lorena Garate, y se convocó a personal de Policía Científica, la División Policial de Investigaciones (DPI) y la Planta de Verificación Policial.

Los especialistas trabajarían sobre los números de chasis y motor para establecer la identidad del vehículo y confirmar si corresponde al automóvil denunciado como robado. Por el momento, la vinculación entre ambos hechos es materia de investigación.