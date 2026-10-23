El peronismo debatió sobre su futuro

El intendente Othar Macharasvili encabezó este viernes en Parque Saavedra, el encuentro “El peronismo debate para ser una alternativa nacional”, que contó con la presencia de diputados, intendentes y dirigentes de distintos puntos de la provincia y del país, en el que convocó a sentarse a conversar para construir un proyecto alternativo y viable.

Durante su discurso, agradeció la presencia de autoridades, legisladores y compañeros provinciales y nacionales al expresar: “Bienvenidos a Comodoro, bienvenidos a su casa”.

Macharasvili destacó la diversidad de miradas presentes y sostuvo que las diferencias son señal de debate y no de conflicto. “Distintas miradas, distintas líneas: acá se piensa y se discute”, afirmó.

En ese sentido, advirtió: “la discusión no puede ser un fin en sí misma” y planteó la necesidad de convertirla en una propuesta concreta. “Tenemos que sentarnos a conversar para construir un proyecto alternativo que vuelva a enamorar a la gente”.

Al referirse al contexto local, mencionó la pérdida de empleo petrolero, los comercios cerrados y las familias que no llegan a fin de mes, y cuestionó el impacto de las políticas del gobierno nacional sobre la realidad de Comodoro Rivadavia.

Respecto del orden de prioridades, Macharasvili fue claro: “Los nombres llegan a su tiempo. Primero, el proyecto”. Y agregó que “en política, el diálogo es lo que permite mejorarle la vida a la gente”.

Para cerrar, ratificó la apertura al diálogo con todos los sectores. “Esta casa tiene las puertas abiertas para todos”, señaló, y concluyó con un llamado a la acción: “Vamos a trabajar”.